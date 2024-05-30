Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
В Украине завтра не планируют отключать свет
С начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных - правительство Британии
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Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
В Украине завтра не планируют отключать свет
По данным "Укрэнерго", стабилизационных отключений электроэнергии в Украине 31 мая не планируется, но если ситуация в энергосистеме изменится, будут объявлены меры по ограничению потребления.
С начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных - правительство Британии
По данным британского правительства, с начала войны в Украине было убито или ранено более 465 000 российских солдат.
БЭБ сообщило о разоблачении таможенников, которые способствовали "серому" экспорту в Одесской области
Установлено, что должностные лица таможенных постов Одесской таможни на основании документов, содержавших ложные сведения, выдали компании-экспортеру сертификаты о происхождении сельскохозяйственной продукции.
В Николаевской области руководителя оборонного предприятия подозревают в растрате более 2 миллионов гривен
Руководителя оборонного предприятия на Николаевщине подозревают в растрате более двух миллионов гривен. Мужчине может угрожать до 12 лет лишения свободы.
Минобороны за неделю зарегистрировало 16 новых образцов вооружения и военной техники
Министерство обороны Украины на прошлой неделе зарегистрировало 16 новых видов оружия и военной техники и кодифицировало еще 23 вида.
Операция ГУР в Крыму: поражены 4 катера "тунец" 2 из них уничтожены
В результате спецоперации Главного разведывательного управления Украины в оккупированном Крыму были подбиты 4 российских катера-разведчика, 2 из которых были уничтожены.
Суд оставил экс заместителя секретаря СНБО Гладковского под заочным арестом
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под заочным арестом бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, который подозревается в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн.
Враг наращивает интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях - Генштаб
Противник увеличил интенсивность штурмовых действий на Кураховском и Северском направлениях, ожесточенные бои продолжаются в таких районах, как Красногоровка и Раздолевка, в то время как украинские военнослужащие наносят огневой урон и принимают меры для предотвращения прорыва обороны.
Поступления валютной выручки через одесские порты увеличились до 55 млрд долларов
Распоряжением Одесской областной администрации № 19 поступление иностранной валюты в бюджет Украины увеличено до 55 млрд долл. за счет улучшения финансовой дисциплины.
Комитет ПАСЕ призывает страны ЕС продлить временную защиту беженцам из Украины
Миграционная комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала европейские страны продлить временную защиту, предоставляемую украинским беженцам, или найти новые способы их законного пребывания, обеспечив их безопасное присутствие и облегчив доступ к существующим правилам.