В Украине завтра не планируют отключать свет

В Николаевской области руководителя оборонного предприятия подозревают в растрате более 2 миллионов гривен

Руководителя оборонного предприятия на Николаевщине подозревают в растрате более двух миллионов гривен. Мужчине может угрожать до 12 лет лишения свободы.