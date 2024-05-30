В Україні завтра не планують відключати світло
Київ • УНН
За даними "Укренерго", стабілізаційних відключень електроенергії в Україні 31 травня не планується, але якщо ситуація в енергосистемі зміниться, будуть оголошені заходи щодо обмеження споживання.
В Україні завтра не планують стабілізаційних відключень світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.
31 травня відключення не прогнозується. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково
Україна веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з Європи до понад 2 гВт - Шмигаль30.05.24, 13:55 • 16630 переглядiв