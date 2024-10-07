На Чернігівщині водій збив на смерть двох дітей
Київ • УНН
У селі Нова Басань у Чернігівській області автомобіль збив двох дівчат 12 та 13 років, які йшли узбіччям, обидві дитини загинули. Поліція затримала водія, який, як вказано, був тверезий.
У селі Нова Басань у Чернігівській області автомобіль збив двох дівчат 12 та 13 років, які йшли узбіччям, обидві дитини загинули. Поліція затримала водія, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Поліцейські затримали 26-річного водія автомобіля "Опель", який здійснив наїзд на двох малолітніх дівчат в селі Нова Басань Ніжинського району. Внаслідок ДТП діти загинули
Повідомлення про смертельну ДТП надійшло до поліції вчора близько 20-ї години.
Поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля "Опель", рухаючись по вулиці Шевченка в селі Нова Басань в напрямку центру села, неподалік перехрестя з вулиці Полонського допустив виїзд за межі проїжджої частини дороги та здійснив наїзд на пішоходів – двох дівчат віком 12 та 13 років, які рухалися правим узбіччям дороги назустріч автомобілю. Внаслідок ДТП обидві дівчинки загинули", - вказали у поліції.
Поліція затримала водія автомобіля у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, транспортний засіб вилучено. "Відомо, що водій був тверезий", - ідеться у повідомленні.
Обставини ДТП розслідують у межах провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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