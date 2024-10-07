В Черниговской области водитель сбил насмерть двух детей

В селе Новая Басань в Черниговской области автомобиль сбил двух девочек 12 и 13 лет, которые шли по обочине, оба ребенка погибли. Полиция задержала водителя, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Полицейские задержали 26-летнего водителя автомобиля "Опель", который совершил наезд на двух малолетних девочек в селе Новая Басань Нежинского района. В результате ДТП дети погибли - сообщили в полиции.

Сообщение о смертельном ДТП поступило в полицию вчера около 20 часов.

Полицейские установили, что водитель легкового автомобиля "Опель", двигаясь по улице Шевченко в селе Новая Басань в направлении центра села, недалеко от перекрестка с улицы Полонского допустил выезд за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на пешеходов - двух девочек в возрасте 12 и 13 лет, которые двигались по правой обочине дороги навстречу автомобилю. В результате ДТП обе девочки погибли", - указали в полиции.

Полиция задержала водителя автомобиля в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, транспортное средство изъято. "Известно, что водитель был трезв", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП расследуются в рамках производства по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий