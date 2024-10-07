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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
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4 октября 2024, 11:50  •  191470 просмотра

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  191163 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черниговской области водитель сбил насмерть двух детей

В Черниговской области водитель сбил насмерть двух детей

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 07:20  •  2408 просмотра

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В селе Новая Басань в Черниговской области автомобиль сбил двух девочек 12 и 13 лет, которые шли по обочине, оба ребенка погибли. Полиция задержала водителя, который, как указано, был трезв.

В селе Новая Басань в Черниговской области автомобиль сбил двух девочек 12 и 13 лет, которые шли по обочине, оба ребенка погибли. Полиция задержала водителя, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Полицейские задержали 26-летнего водителя автомобиля "Опель", который совершил наезд на двух малолетних девочек в селе Новая Басань Нежинского района. В результате ДТП дети погибли

- сообщили в полиции.

Сообщение о смертельном ДТП поступило в полицию вчера около 20 часов. 

Полицейские установили, что водитель легкового автомобиля "Опель", двигаясь по улице Шевченко в селе Новая Басань в направлении центра села, недалеко от перекрестка с улицы Полонского допустил выезд за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на пешеходов - двух девочек в возрасте 12 и 13 лет, которые двигались по правой обочине дороги навстречу автомобилю. В результате ДТП обе девочки погибли", - указали в полиции.

Полиция задержала водителя автомобиля в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, транспортное средство изъято. "Известно, что водитель был трезв", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП расследуются в рамках производства по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий4 октября 2024, 06:28 • 13061 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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chernigovЧернигов