На Чернігівщині чоловік трактором наїхав на міну: його шпиталізували

В Новгород-Сіверському районі Чернігівської області чоловік отримав вибухову травму, наїхавши трактором на міну. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише УНН.

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"На прикордонні Новгород-Сіверщини 30-річний чоловік трактором наїхав на вибухонебезпечний предмет. Отримав мінно-вибухову травму. Зараз він перебуває в лікарні в тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу", - повідомив Чаус.

Очільник ОВА також нагадав, що прикордонні райони небезпечні. У разі виявлення підозрілого предмета варто звернутися до відповідних служб.

"І ще раз: прикордоння небезпечне. Бережіть життя. Якщо помітили підозрілий предмет - не підходьте, не чіпайте. Телефонуйте "101" або "102". Фахівці знають, що робити", - підкреслив голова ОВА.

Доповнення

У селі Ставище Шевченківської громади вибухнув невідомий предмет, поранивши 12-річного хлопчика та 15-річного підлітка. Постраждалі госпіталізовані з черепно-мозковою травмою та опіком кисті відповідно.

У Запоріжжі 27-річний чоловік загинув через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. Він помер у лікарні від мінно-вибухових травм.