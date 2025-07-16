На Чернігівщині чоловік трактором наїхав на міну: його шпиталізували
Київ • УНН
У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області 30-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, наїхавши трактором на вибухонебезпечний предмет. Постраждалий перебуває в лікарні у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.
В Новгород-Сіверському районі Чернігівської області чоловік отримав вибухову травму, наїхавши трактором на міну. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише УНН.
Деталі
"На прикордонні Новгород-Сіверщини 30-річний чоловік трактором наїхав на вибухонебезпечний предмет. Отримав мінно-вибухову травму. Зараз він перебуває в лікарні в тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу", - повідомив Чаус.
Очільник ОВА також нагадав, що прикордонні райони небезпечні. У разі виявлення підозрілого предмета варто звернутися до відповідних служб.
"І ще раз: прикордоння небезпечне. Бережіть життя. Якщо помітили підозрілий предмет - не підходьте, не чіпайте. Телефонуйте "101" або "102". Фахівці знають, що робити", - підкреслив голова ОВА.
Доповнення
У селі Ставище Шевченківської громади вибухнув невідомий предмет, поранивши 12-річного хлопчика та 15-річного підлітка. Постраждалі госпіталізовані з черепно-мозковою травмою та опіком кисті відповідно.
У Запоріжжі 27-річний чоловік загинув через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом. Він помер у лікарні від мінно-вибухових травм.