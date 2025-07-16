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На Черниговщине мужчина на тракторе наехал на мину: его госпитализировали

Киев • УНН

 • 490 просмотра

В Новгород-Северском районе Черниговской области 30-летний мужчина получил минно-взрывную травму, наехав трактором на взрывоопасный предмет. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На Черниговщине мужчина на тракторе наехал на мину: его госпитализировали

В Новгород-Северском районе Черниговской области мужчина получил взрывную травму, наехав трактором на мину. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Детали

"На приграничье Новгород-Северщины 30-летний мужчина трактором наехал на взрывоопасный предмет. Получил минно-взрывную травму. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь", - сообщил Чаус.

Глава ОВА также напомнил, что приграничные районы опасны. В случае обнаружения подозрительного предмета следует обратиться в соответствующие службы.

"И еще раз: приграничье опасно. Берегите жизнь. Если заметили подозрительный предмет - не подходите, не трогайте. Звоните "101" или "102". Специалисты знают, что делать", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

В селе Ставище Шевченковской общины взорвался неизвестный предмет, ранив 12-летнего мальчика и 15-летнего подростка. Пострадавшие госпитализированы с черепно-мозговой травмой и ожогом кисти соответственно.

В Запорожье 27-летний мужчина погиб из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом. Он умер в больнице от минно-взрывных травм.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Черниговская область
Запорожье
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