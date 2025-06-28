Двоє дітей підірвалися на невідомій вибухівці на Харківщині
Київ • УНН
У селі Ставище Шевченківської громади вибухнув невідомий предмет, поранивши 12-річного хлопчика та 15-річного підлітка. Постраждалі госпіталізовані з черепно-мозковою травмою та опіком кисті відповідно.
У Харківській області двоє підлітків постраждали від вибуху, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху в селі Ставище Шевченківської громади. Попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я
З його слів, постраждалим 12 і 15 років. "Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток - опік кисті", - зазначив голова ОВА.
Обидва, з його слів, госпіталізовані. Лікарі надають усю необхідну допомогу.
На місці працюють екстрені служби.
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