Двоє дітей підірвалися на невідомій вибухівці на Харківщині

У Харківській області двоє підлітків постраждали від вибуху, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху в селі Ставище Шевченківської громади. Попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я - написав Синєгубов.

З його слів, постраждалим 12 і 15 років. "Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток - опік кисті", - зазначив голова ОВА.

Обидва, з його слів, госпіталізовані. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

На місці працюють екстрені служби.

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