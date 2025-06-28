Двое детей подорвались на неизвестной взрывчатке в Харьковской области

В Харьковской области двое подростков пострадали от взрыва, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Двое детей пострадали в результате взрыва в селе Ставище Шевченковской общины. Предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята нашли у двора - написал Синегубов.

По его словам, пострадавшим 12 и 15 лет. "Младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток - ожог кисти", - отметил глава ОВА.

Оба, по его словам, госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

На месте работают экстренные службы.

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