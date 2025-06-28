Двое детей подорвались на неизвестной взрывчатке в Харьковской области

$41.590.00
48.640.00
ukenru
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 28714 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 85331 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 112439 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 71557 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 184348 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 54791 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 67961 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
27 июня, 09:36 • 56078 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
27 июня, 09:07 • 52230 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 220114 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5м/с
65%
745мм
Популярные новости
Германия повышает минимальную зарплату, выходя на второе место в ЕС28 июня, 00:50 • 12657 просмотра
Війська рф вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі: у ДСНС показали наслідки28 июня, 01:28 • 16144 просмотра
Сенат провалил ограничения на применение Трампом армии против Ирана28 июня, 01:45 • 11058 просмотра
Бывший глава разведки Венесуэлы признал вину по делу о наркотрафике в США28 июня, 01:58 • 9366 просмотра
Партизаны совершили диверсию на железной дороге возле Ясиноватой в Донецкой области - "АТЕШ"28 июня, 03:51 • 11485 просмотра
публикации
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 112458 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 123429 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 184363 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 125687 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 220114 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции07:59 • 3348 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 27636 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 33815 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 123429 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру27 июня, 10:28 • 67022 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Двое детей подорвались на неизвестной взрывчатке в Харьковской области

Киев • УНН

 • 320 просмотра

В селе Ставище Шевченковской громады взорвался неизвестный предмет, ранив 12-летнего мальчика и 15-летнего подростка. Пострадавшие госпитализированы с черепно-мозговой травмой и ожогом кисти соответственно.

Двое детей подорвались на неизвестной взрывчатке в Харьковской области

В Харьковской области двое подростков пострадали от взрыва, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Двое детей пострадали в результате взрыва в селе Ставище Шевченковской общины. Предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята нашли у двора

- написал Синегубов.

По его словам, пострадавшим 12 и 15 лет. "Младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток - ожог кисти", - отметил глава ОВА.

Оба, по его словам, госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

На месте работают экстренные службы.

В Запорожье мужчина 27 лет подорвался на гранате26.06.25, 18:39 • 2160 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Харьковская область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9