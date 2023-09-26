На Чернігівщині дві людини впали у шахту завантаження зерна: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Чернігівській області на одному з підприємств двоє робітників впали у шахту завантаження зерна, одну людину вдалося врятувати, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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«Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств 2 працівники впали у шахту загрузки зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя», - йдеться у повідомленні.
Працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Друга людина загинула, зазначили в ДСНС.
Доповнення
Це не перший подібний випадок в області. 17 вересня у Чернігові на території одного із підприємств трьох людей засипало зерном. Вони загинули.