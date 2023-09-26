На Чернігівщині дві людини впали у шахту завантаження зерна: є загиблий

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«Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств 2 працівники впали у шахту загрузки зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя», - йдеться у повідомленні.

Працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Друга людина загинула, зазначили в ДСНС.

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Це не перший подібний випадок в області. 17 вересня у Чернігові на території одного із підприємств трьох людей засипало зерном. Вони загинули.