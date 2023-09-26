На Черниговщине два человека упали в шахту загрузки зерна: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Черниговской области на одном из предприятий двое рабочих упали в шахту загрузки зерна, одного человека удалось спасти, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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«Сегодня утром в с. Гмырянка Прилуцкого района на одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна. Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавших без признаков жизни», - говорится в сообщении.
Работникам скорой медицинской помощи удалось реанимировать одного человека. Второй человек погиб, отметили в ГСЧС.
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Это не первый подобный случай в области. 17 сентября в Чернигове на территории одного из предприятий трех человек засыпало зерном. Они погибли.