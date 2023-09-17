У Чернігові на підприємстві трьох людей засипало зерном: вони загинули

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Близько 11:00 на території підприємства під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства.

Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох загиблих.

До проведення робіт залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з’ясовуються.

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