У Чернігові на підприємстві трьох людей засипало зерном: вони загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Чернігові у неділю на території одного із підприємств трьох людей засипало зерном. Вони загинули, повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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Близько 11:00 на території підприємства під час розвантаження зерна з елеватору відбулося руйнування металевого конусу силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства.
Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох загиблих.
До проведення робіт залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з’ясовуються.
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