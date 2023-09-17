В Чернигове на предприятии трех человек засыпало зерном: они погибли

Детали

Около 11:00 на территории предприятия во время разгрузки зерна с элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались трое работников предприятия.

Спасатели высвободили из-под зерна троих погибших.

К проведению работ привлекалось 39 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.

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