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В Чернигове на предприятии трех человек засыпало зерном: они погибли

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Чернигове в воскресенье на территории одного из предприятий трех человек засыпало зерном. Они погибли, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Около 11:00 на территории предприятия во время разгрузки зерна с элеватора произошло разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались трое работников предприятия.

Спасатели высвободили из-под зерна троих погибших.

К проведению работ привлекалось 39 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства происшествия  выясняются.

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