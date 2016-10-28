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На Чернігівщині через влаштоване звалище відходів державі завдано збитків на понад 77 тис. грн

На Чернігівщині через влаштоване звалище відходів державі завдано збитків на понад 77 тис. грн

Київ • УНН

 • 9273 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Збитки, завдані державі у результаті засмічення земельних ресурсів виробничими відходами на території Змітнівської сільської ради, становлять 77 тис. 275,54 грн. Такі підрахунки були розроблені Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Державною екологічною інспекцією у Чернігівській області проведено розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі через порушення природоохоронного законодавства, в результаті чого сума збитків становила 77 275,54 грн.

Несанкціоноване розміщення відпрацьованих люмінесцентних ламп на Чернігівщині призвело до засмічення земель, створює загрозу забруднення земельних ресурсів та атмосферного повітря.

За приблизними підрахунками кількість ламп становить 35 тис. шт.

"В разі встановлення правоохоронними органами осіб, які допустили вищевказані порушення Інспекцією будуть проведенні відповідні процесуальні дії", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНН, масштабне звалище небезпечних відходів виявлено на Чернігівщині.

Так, у вівторок 18 жовтня на автошляху територіального значення Т-2516 від межі села Змітнів Сосницького району Чернігівської області виявлено факт несанкціонованого розміщення відпрацьованих люмінесцентних ламп (надзвичайно небезпечних відходів) в кількості приблизно 35 тис. шт.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині виявлено декілька десятків тисяч ртутьвмісних ламп. Петро Яковенко, член екологічної ради регіону зазначив, що небезпечні ртутьвмісні лампи у такій кількості загрожують усій області.

За словами голови Диканської РДА Володимира Шкарбаня, небезпечні відходи на Полтавщину привезли зі Львова.

Також нагадаємо, “подорожі” небезпечних відходів прокоментували у підкомітеті ВР. Так, за словами голови профільного підкомітету Верховної Ради, народного депутата Сергія Тригубенка, такі знахідки - результат відсутності контролю за підприємствами, що отримали ліцензії на поводження з небезпечними відходами.

“В Україні зареєстровано майже 300 підприємств-ліцензіатів, які мають право працювати з небезпечними відходами, зокрема їх знешкоджувати. Проте не більше десяти з них дійсно відповідають ліцензійним вимогам та мають необхідну матеріально-технічну базу для їх знешкодження. Решта ж утилізує небезпечні відходи, у тому числі ртутновмісні лампи, лише на папері. В результаті отрута опиняється на стихійних звалищах”, - пояснив він.

Голова підкомітету ВР зауважив, що така ситуація пов’язана з тим, що Мінприроди видає підприємствам ліцензії на поводження з небезпечними відходами, не здійснюючи перевірок матеріально-технічної бази. Ліцензії видаються наосліп, бо ековідомство не уповноважене на доліцензійні перевірки. С.Тригубенко закликав Верховну Раду підтримати законодавчі зміни і надати можливість Мінприроди здійснювати перевірку претендентів на поводження з небезпечними відходами до видачі ліцензій.

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