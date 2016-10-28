На Черниговщине через устроенную свалку отходов государству нанесен ущерб на более 77 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Ущерб, нанесенный государству в результате засорения земельных ресурсов производственными отходами на территории Змитнивского сельского совета, составляют 77 тыс. 275,54 грн. Такие подсчеты были разработаны Государственной экологической инспекцией в Черниговской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Государственной экологической инспекцией в Черниговской области проведен расчет размера вреда, причиненного государству из-за нарушения природоохранного законодательства, в результате чего сумма ущерба составила 77 275,54 грн.
Несанкционированное размещение отработанных люминесцентных ламп в Черниговской области привело к засорению земель, что создает угрозу загрязнения земельных ресурсов и атмосферного воздуха.
По приблизительным подсчетам количество ламп составляет 35 тыс. шт.
"В случае установления правоохранительными органами лиц, допустивших вышеуказанные нарушения инспекцией будут проведены соответствующие процессуальные действия", - сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНН, масштабное свалку опасных отходов обнаружено на Черниговщине .
Так, во вторник 18 октября на автодороге территориального значения Т-2516 от границы села Змитнив Сосницкого района Черниговской области выявлен факт несанкционированного размещения отработанных люминесцентных ламп (чрезвычайно опасных отходов) в количестве примерно 35 тыс. шт.
Напомним, недавно в Полтавской области обнаружено несколько десятков тысяч ртутьсодержащих ламп. Петр Яковенко, член экологического совета региона отметил, что опасные ртутьсодержащие лампы в таком количестве угрожают всей области .
По словам председателя Диканьской РГА Владимира Шкарбаня, опасные отходы в Полтавскую область привезли из Львова.
Также напомним, "путешествия" опасных отходов прокомментировали в подкомитете ВР. Так, по словам председателя профильного подкомитета Верховной Рады, народного депутата Сергея Тригубенко, такие находки - результат отсутствия контроля за предприятиями, получившими лицензии на обращение с опасными отходами.
"В Украине зарегистрировано почти 300 предприятий-лицензиатов, имеющих право работать с опасными отходами, в частности их обезвреживания. Однако не более десяти из них действительно соответствуют лицензионным требованиям и имеют необходимую материально-техническую базу для их обезвреживания. Остальные же утилизирует опасные отходы, в том числе ртутьсодержащие лампы, только на бумаге. В результате яд оказывается на стихийных свалках ", - пояснил он.
Председатель подкомитета ВР отметил, что такая ситуация связана с тем, что Минприроды выдает предприятиям лицензии на обращение с опасными отходами, не совершая проверок материально-технической базы. Лицензии выдаются вслепую, потому эковедомство не уполномочено на долицензионные проверки. С.Тригубенко призвал Верховную Раду поддержать законодательные изменения и предоставить возможность Минприроды осуществлять проверку претендентов на обращение с опасными отходами до выдачи лицензий .