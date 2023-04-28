На Черкащині є два влучання крилатими ракетами - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Черкащині є два влучання крилатими ракетами. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає УНН.
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"Цього ранку окупанти атакували Черкащину.
Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі.
Наслідки з'ясовуємо. На місці працюють усі служби", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
В Умані є потрапляння в житловий будинок, на місці працюють ДСНС. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинула жінка з трирічною дитиною.