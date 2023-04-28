В Черкасской области есть два попадания крылатыми ракетами - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Черкасщине есть два попадания крылатыми ракетами. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает УНН.
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"Этим утром оккупанты атаковали Черкасскую область.
Имеем два попадания крылатых ракет в Умани: в жилой дом и складские здания.
Последствия выясняем. На месте работают все службы", - говорится в сообщении.
Напомним
В Умани есть попадание в жилой дом, на месте работают ГСЧС. В Днепре в результате вражеской атаки погибла женщина с трехлетним ребенком.