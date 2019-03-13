На Черкащині невідомий розстріляв подружжя з мисливського обрізу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Золотоноші Черкаської області невідомий розстріляв подружжя з мисливського обрізу. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Ввечері 12 березня невідомий в масці зайшов до будинку подружжя пенсіонерів та погрожуючи обрізом мисливської рушниці почав вимагати гроші та цінності. Після того, як господарі відмовились задовольнити вимоги нападника, він почав стріляти.
Господар будинку, 1951 року народження, отримав вогнепальне поранення в живіт. Жінці, 1961 року народження, зловмисник пострілом спричинив поранення живота та кисті руки. Після цього нападник зник з місця злочину.
Постраждалі були госпіталізовані до реанімації.
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Розпочато досудове розслідування за замах на вбивство та розбій.
Як повідомляв УНН, у місті Кривий Ріг вночі з 11 на 12 березня сталася стрілянина, в результаті неї постраждали троє осіб.
Як повідомляв УНН, вчора в Черкаській області у Звенигородці злочинець вбив двох пенсіонерів намагаючись їх пограбувати.