У Кривому Розі вночі сталася стрілянина, троє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У місті Кривий Ріг вночі сталася стрілянина, в результаті неї постраждали троє осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Криворізький відділ поліції.
У результаті нічної стрілянини, за даними поліції, постраждали троє осіб.
"Попередньо встановлено, що потерпілі отримали тілесні ушкодження у вигляді непроникаючих вогнепальних поранень, вони перебувають в одній із міських лікарень", - йдеться в повідомленні.
Металургійне відділення поліції внесло відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 296 КК України - це вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.
Поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, направлений на встановлення усіх обставин справи та затримання осіб, які причетні до вчинення цього злочину.
Нагадаємо, у Харкові невідомий підстрелив чоловіка з вогнепальної зброї поряд із житловим будинком.