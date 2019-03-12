В Кривом Роге ночью произошла перестрелка, трое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В городе Кривой Рог ночью произошла перестрелка, в результате него пострадали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Криворожский отдел полиции.
В результате ночной стрельбы, по данным полиции, пострадали три человека.
"Предварительно установлено, что пострадавшие получили телесные повреждения в виде непроникающих огнестрельных ранений, они находятся в одной из городских больниц", - говорится в сообщении.
Металлургическое отделение полиции внесло сведения в ЕРДР по предварительной правовой квалификацией, предусмотренной ч. 4 ст. 296 УК Украины - это совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.
Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств дела и задержания лиц, причастных к совершению этого преступления.
Напомним, в Харькове неизвестный подстрелил мужчину из огнестрельного оружия рядом с жилым домом.