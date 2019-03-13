В Черкасской области неизвестный расстрелял супругов с охотничьего обреза

Вечером 12 марта неизвестный в маске зашел в дом супругов пенсионеров и угрожая обрезом охотничьего ружья потребовал деньги и ценности. После того, как хозяева отказались удовлетворить требования нападающего, он начал стрелять.



Хозяин дома, 1951 года рождения, получил огнестрельное ранение в живот. Женщине, 1961 года, злоумышленник выстрелом вызвал ранение живота и кисти руки. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Пострадавшие были госпитализированы в реанимацию.



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Начато досудебное расследование из-за покушения на убийство и разбоя.



Как сообщал УНН, в городе Кривой Рог ночью с 11 на 12 марта произошла перестрелка, в результате нее пострадали три человека.



Как сообщал УНН, вчера в Черкасской области в Звенигородке преступник убил двух пенсионеров пытаясь их ограбить.