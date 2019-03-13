В Черкасской области грабитель убил двух пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Вчера в Черкасской области в Звенигородке преступник убил двух пенсионеров пытаясь их ограбить. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"После 21.00 в частный дом пенсионеров проник неизвестный преступник. В доме находились мужчина и женщина, 1951 и 1961 г.р., а также 90-летняя мать потерпевшей. Преступник, угрожая оружием требовал деньги, но потерпевшие оказали сопротивление. Грабитель ранил пострадавших и уже будучи тяжело ранеными мужчина смог набрать номер дочери, передать телефон женщине, которая смогла сказать, что на них совершено нападение", - говорится в сообщении.
Пострадавшие скончались в больнице.
Преступник денег не нашел. На месте работали следователи и оперативники.
Напомним, 5 февраля этого года в Благовещенске, двое местных мужчин с целью наживы проникли в дом одинокого пенсионера, забили его до смерти, нанеся многочисленные телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью.