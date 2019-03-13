В Черкаській області грабіжник вбив двох пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Вчора в Черкаській області у Звенигородці злочинець вбив двох пенсіонерів намагаючись їх пограбувати. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Після 21.00 до приватного будинку пенсіонерів проник невідомий злочинець. В будинку знаходились чоловік з жінкою, 1951 та 1961 р.н., а також 90-річна мати потерпілої. Злочинець, погрожуючи зброєю вимагав гроші, але потерпілі вчинили опір. Грабіжник поранив потерпілих й вже будучі тяжко пораненими чоловік зміг набрати номер доньці, передати телефон жінці, яка змогла сказати, що на них скоєний напад”, — йдеться у повідомленні.
Потерпілі померли в лікарні.
Злочинець грошей не знайшов. На місці працювали слідчі та оперативники.
Нагадаємо, 5 лютого цього року у Благовіщенську, двоє місцевих чоловіків з метою наживи проникли до будинку самотнього пенсіонера, забили його до смерті, нанісши численні тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям.