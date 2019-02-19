Двох чоловіків арештували за побиття пенсіонера до смерті
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Ульянівський районний суд на Кіровоградщині обрав для підозрюваних у вбивстві пенсіонера запобіжний захід у виді тримання під вартою. Про це УНН поінформували в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Досудове розслідування проводять за п.6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст.187 (грабіж) КК України.
Подія сталася 5 лютого цього року у Благовіщенську. Двоє місцевих чоловіків з метою наживи проникли до будинку самотнього пенсіонера, забили його до смерті, нанісши численні тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям, вказали у прокуратурі.
Ціна життя старенького - цифровий приймач, самовар з металевим заварником та ще декілька предметів побуту.
Правоохоронці підозрюваних затримали, ними виявилися двоє місцевих молодиків – 26 та 18 років. Якщо їх вину доведуть в суді, чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві затримали іноземця, розшукуваного за підозрою у вбивстві.