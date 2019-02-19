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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55937 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 123635 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125588 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126682 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123676 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 156680 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117668 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145219 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Двух мужчин арестовали за избиение пенсионера до смерти

Двух мужчин арестовали за избиение пенсионера до смерти

Киев  •  УНН

 • 18936 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Ульяновский районный суд в Кировоградской области избрал для подозреваемых в убийстве пенсионера меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Досудебное расследование проводится по п.6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст.187 (грабеж) УК Украины.

Инцидент произошел 5 февраля этого года в Благовещенске. Двое местных мужчин с целью наживы проникли в дом одинокого пенсионера, забили его до смерти, нанеся многочисленные телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью, указали в прокуратуре.

Цена жизни пенсионера - цифровой приемник, самовар с металлическим заварником и еще несколько предметов быта.

Правоохранители подозреваемых задержали, ими оказались двое местных парней - 26 и 18 лет. Если их вину докажут в суде, мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали иностранца, разыскиваемого по подозрению в убийстве.

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