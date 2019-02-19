Двух мужчин арестовали за избиение пенсионера до смерти
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Ульяновский районный суд в Кировоградской области избрал для подозреваемых в убийстве пенсионера меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Досудебное расследование проводится по п.6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст.187 (грабеж) УК Украины.
Инцидент произошел 5 февраля этого года в Благовещенске. Двое местных мужчин с целью наживы проникли в дом одинокого пенсионера, забили его до смерти, нанеся многочисленные телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью, указали в прокуратуре.
Цена жизни пенсионера - цифровой приемник, самовар с металлическим заварником и еще несколько предметов быта.
Правоохранители подозреваемых задержали, ими оказались двое местных парней - 26 и 18 лет. Если их вину докажут в суде, мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве задержали иностранца, разыскиваемого по подозрению в убийстве.