На бульварі Лепсе в Києві висадили тополі без пуху
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Комунальники висадили нові тополі з перевіреного та якісного посадкового матеріалу на бульварі Івана Лепсе в Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Особливістю цих зелених насаджень є те, що вони є селективно виведеним гібридом, котрий не створює пуху навесні та влітку.
Також триває облаштування столиці й у інших місцях. Зокрема, капітально ремонтують сквер на бульварі І.Шамо, 6.
Окрім того, активно оновлюється сквер на проспекті Героїв Сталінграда, 7-Б, де комунальники висадили 10 ялинок і 20 ясенів. А в парку “Пуща-Водиця” незабаром з’являться нові ялини та бирючина.
Прикрашають новими рослинами і Маріїнський парк: висадили 100 кущів кизильника Даммера та 100 магоній падуболистих.