На бульваре Лепсе в Киеве высадили тополя без пуха

Особенностью этих зеленых насаждений является то, что они являются селективно выведенным гибридом, который не создает пуха весной и летом.

Также продолжается обустройство столицы и в других местах. В частности, капитально ремонтируют сквер на бульваре И.Шамо, 6.

Кроме того, активно обновляется сквер на проспекте Героев Сталинграда, 7-Б, где коммунальщики высадили 10 елок и 20 ясеней. А в парке "Пуща-Водица" вскоре появятся новые ели и бирючина.

Украшают новыми растениями и Мариинский парк: высадили 100 кустов кизильника Даммера и 100 магоний падуболистных.