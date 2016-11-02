На бульваре Лепсе в Киеве высадили тополя без пуха
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Коммунальщики высадили новые тополя из проверенного и качественного посадочного материала на бульваре Ивана Лепсе в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Особенностью этих зеленых насаждений является то, что они являются селективно выведенным гибридом, который не создает пуха весной и летом.
Также продолжается обустройство столицы и в других местах. В частности, капитально ремонтируют сквер на бульваре И.Шамо, 6.
Кроме того, активно обновляется сквер на проспекте Героев Сталинграда, 7-Б, где коммунальщики высадили 10 елок и 20 ясеней. А в парке "Пуща-Водица" вскоре появятся новые ели и бирючина.
Украшают новыми растениями и Мариинский парк: высадили 100 кустов кизильника Даммера и 100 магоний падуболистных.