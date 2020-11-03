На Буковині зафіксували 415 нових випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 415 нових випадків інфікування COVID-19, 97 людей одужали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 23 296 випадків хвороби. За останню добу 97 людей одужало, 10 824 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померли 478 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1316 зразків.
Останній антирекорд приросту хворих на Буковині був зафіксований 1 листопада — 418 нових випадків COVID-19 за добу.
Нагадаємо, за останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано понад 411 тис. хворих на COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у майже 9 тисяч. Внаслідок хвороби загалом в країні померли 7 532 людини, з них за добу — 157. Одужали понад 168,8 тис. людей, з них за добу — 5100.