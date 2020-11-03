На Буковине зафиксировали 415 новых случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 97 человек выздоровели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 23 296 случаев болезни. За последние сутки 97 человек выздоровели, 10 824 - с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерли 478 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1316 образцов.
Последний антирекорд прироста больных на Буковине был зафиксирован 1 ноября - 418 новых случаев COVID-19 за сутки.
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зарегистрировано более 411 тыс. больных COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд — почти 9 тысяч. Вследствие болезни в целом в стране умерли 7532 человека, из них за сутки — 157. Выздоровели более 168,8 тыс. человек, из них за сутки — 5100.