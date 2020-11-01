На Буковині черговий антирекорд: 418 нових випадків COVID-19 за добу

Так, загалом на Буковині зафіксовано 22 485 випадків хвороби. За останню добу 90 людей одужало, 10 630 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померли 472 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1034 зразка.

Минулий антирекорд приросту хворих на Буковині був зафіксований 31 жовтня — 408 нових випадків за добу.

Нагадаємо, за останніми данними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 395,4 тис. хворих на COVID-19. За останню добу виявили 7 959 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 7,3 тис. людей, з них за добу — 110.

Як повідомляв УНН, в Україні з опівночі 2 листопада почало діяти нове епідемічне зонування.