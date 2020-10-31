На Буковині знову антирекорд: за добу виявили понад 400 інфікованих коронавірусом

Так, загалом на Буковині зафіксовано 22 067 випадків хвороби. За останню добу 98 людей одужало, 10 540 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померло 468 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1275 зразків.

“Коронавірус на Буковині сьогодні перетнув позначку у чотири сотні заражень за добу. Маємо зараз 10743 активних хворих. При цьому сезонні віруси також ніхто не скасовував. Упевнений, все частіше доводиться чути, що захворів хтось із родичів, друзів, колег. Недуга підступна і непередбачувана. Бережіть себе та близьких”, — прокоментував черговий антирекорд регіону Осачук.

Примітно, що минулий антирекорд приросту хворих на Буковині був зафіксований 28 жовтня.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 387 481 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 7 196 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.