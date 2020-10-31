На Буковине снова антирекорд: за сутки выявили более 400 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 409 новых случаев инфицирования COVID-19, что является антирекордом региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 22 067 случаев болезни. За последние сутки 98 человек выздоровели, 10 540 — с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерло 468 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1275 образцов.
“Коронавирус на Буковине сегодня пересек отметку в четыре сотни заражений за сутки. Есть сейчас 10 743 активных больных. При этом сезонные вирусы также никто не отменял. Уверен, все чаще приходится слышать, что заболел кто-то из родственников, друзей, коллег. Болезнь коварна и непредсказуема. Берегите себя и близких”, — прокомментировал очередной антирекорд региона Осачук.
Примечательно, что прошлый антирекорд прироста больных на Буковине был зафиксирован 28 октября.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 387 481 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 7196 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.