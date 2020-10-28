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На Буковині третю добу поспіль антирекорд добового приросту COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 397 нових випадків інфікування COVID-19 за останню добу, що є антирекордом регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 20 906 випадків хвороби. За останню добу 85 людей одужало, 10 264 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померло 449 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1598 зразків.

Більше подробиць щодо ситуації в області голова Чернівецької ОДА не навів.

Зауважимо, що добовий приріст хворих на коронавірусну інфекцію долає рекордну позначку вже третій день поспіль.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 363 075 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 755 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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