На Буковине третьи сутки подряд антирекорд суточного прироста COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 397 новых случаев инфицирования COVID-19 за последние сутки, что является антирекордом региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 20 906 случаев болезни. За последние сутки 85 человек выздоровели, 10 264 — с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерло 449 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1598 образцов.
Больше подробностей о ситуации в области председатель Черновицкой ОГА не привел.
Заметим, что суточный прирост больных коронавирусной инфекцией преодолевает рекордную отметку уже третий день подряд.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 363 075 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 6755 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.