На Буковине очередной антирекорд: 418 новых случаев COVID-19 за сутки

Так, в целом на Буковине зафиксировано 22 485 случаев болезни. За последние сутки 90 человек выздоровели, 10 630 — с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерли 472 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1034 образца.
Прошлый антирекорд прироста больных на Буковине был зафиксирован 31 октября — 408 новых случаев за сутки.
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано более 395,4 тыс. больных COVID-19. За последние сутки выявили 7959 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 7,3 тыс. человек, из них за сутки — 110.
Как сообщал УНН, в Украине с полуночи 2 ноября начало действовать новое эпидемическое зонирование.