На Буковині за добу зафіксували 254 випадки коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 71 670 випадків хвороби. За останню добу 219 осіб одужало, 50 789 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1428 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 969 зразків та 224 експрес-тести.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Додатково

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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