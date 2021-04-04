На Буковине за сутки зафиксировали 254 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 254 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 219 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 71 670 случаев болезни. За последние сутки 219 человек выздоровели, 50 789 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1428 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 969 образцов и 224 экспресс-тесты.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Дополнительно
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
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