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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27312 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 42480 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103624 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192866 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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На Буковине за сутки зафиксировали 254 случая коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировали 254 случая коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10858 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 254 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 219 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 71 670 случаев болезни. За последние сутки 219 человек выздоровели, 50 789 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1428 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 969 образцов и 224 экспресс-тесты.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Дополнительно

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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