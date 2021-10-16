На Буковині виявили 516 нових випадків коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 97 830 випадків хвороби. За останню добу 199 людей одужало, 84 976 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померла 2 218 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1885 ПЛР-досліджень та 432 експрес-тести.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 610 899 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 60 137 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.