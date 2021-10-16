На Буковине обнаружили 516 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Черновицкой области за 15 октября зафиксировали 516 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 199 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 97 830 случаев болезни. За последние сутки 199 человек выздоровели, 84 976 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерла 2218 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1885 ПЦР-исследований и 432 экспресс-тесты.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 610 899 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 137 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.