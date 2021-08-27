На Буковині виявили 121 новий випадок коронавірусу за добу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 81 417 випадків хвороби. За останню добу 27 осіб одужало, 78 495 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 827 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 592 ПЛР-досліджень та 922 експрес-тести.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 280 203 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 632 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.