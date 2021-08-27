В Україні вже 2,28 млн випадків COVID-19, за добу - 2 032

КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,28 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 серпня, - 2 тисячі, зростання на чверть проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 800 осіб, суттєво більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.