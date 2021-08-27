В Украине уже 2,28 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 032

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,28 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 августа, - 2 тысячи, рост на четверть по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 800 человек, существенно больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.