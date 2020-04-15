На Буковині в лікарнях перебуває понад 300 пацієнтів

“У медичних закладах Буковини станом на 15 квітня перебувають 339 людей. За останню добу до лікарень госпіталізували 43 особи. Найбільше хворих у ОКЛ, Чернівецькій міській лікарні № 1, Глибоцькій та Сторожинецькій ЦРЛ”, — йдеться в повідомленні.

Так, у реанімаційному відділенні обласної лікарні є дев’ятеро хворих. Із них до апаратів штучної вентиляції легень підключені двоє жінок, їм 64 та 69 років, у обох коронавірус підтверджено, стан — стабільно важкий. Інші недужі — на кисневій підтримці. Загалом же COVID-19 діагностували у 4 пацієнтів реанімації, у решти — підозра.

“У Чернівецькій міській лікарні № 1 п’ятеро недужих у реанімації. Троє хворих — на апаратах ШВЛ. Це 64-річна жінка із цукровим діабетом та підтвердженим COVID-19 та 69-річний чоловік із підозрою на коронавірус, який має надмірну вагу. Також із інфекційного відділення до реанімації сьогодні перевели 80-річного пацієнта із підозрою на коронавірус, стан якого погіршився. Ще двоє пацієнтів — на кисневій підтримці, у них підозра на COVID-19”, — зазначається в повідомленні.

Також у реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває четверо пацієнтів на кисневій підтримці. Останньою у важкому стані госпіталізовано жінку з інфарктом та гепатитом. У неї також діагностували коронавірус. Також COVID-19 підтверджено ще в двох пацієнтів відділення, один — з підозрою.

В ОДА повідомляється, що у реанімації Кіцманської центральної районної лікарні є один пацієнт із підозрою на COVID-19. Його перевели з інфекційного відділення через пневмонію та низьке насичення організму киснем.

“У Сторожинецькій центральній районній лікарні двоє людей з підозрою на коронавірус перебувають в реанімації на апаратах ШВЛ. Ще 8 людей перебувають в інфекційному відділенні на кисневій підтримці”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. 57-річна жінка перебуває на апараті ШВЛ, у неї діагностовано коронавірус.

В ОДА зазначається, що у Хотинській центральній районній лікарні перебуває одна пацієнтка на кисневій підтримці із підтвердженою коронавірусною інфекцією.

Як повідомлося, в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу наблизився до 400 випадків, одне з найвищих значень.