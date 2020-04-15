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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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На Буковине в больницах находится более 300 пациентов

На Буковине в больницах находится более 300 пациентов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. В медицинских учреждениях Буковины находится 339 человек. За последние сутки в больницы госпитализировали 43 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

“В медицинских учреждениях Буковины по состоянию на 15 апреля находятся 339 человек. За последние сутки в больницы госпитализировали 43 человека. Больше всего больных в ОКБ, Черновицкой городской больницы № 1, Глыбокской и Сторожинецкой ЦРБ”, — говорится в сообщении.

Так, в реанимационном отделении областной больницы есть девять больных. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены две женщины, им 64 и 69 лет, у обоих коронавирус подтвержден, состояние — стабильно тяжелое. Другие больные — на кислородной поддержке. В целом же COVID-19 диагностировали у 4 пациентов реанимации, у остальных — подозрение.

“В Черновицкой городской больницы № 1 пятеро больных в реанимации. Трое больных — на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19 и 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, который имеет избыточный вес. Также из инфекционного отделения в реанимацию сегодня перевели 80-летнего пациента с подозрением на коронавирус, состояние которого ухудшилось. Еще двое пациентов — на кислородной поддержке, в них подозрение на COVID-19”, — отмечается в сообщении.

Также в реанимации Глыбокской центральной районной больницы находятся четверо пациентов на кислородной поддержке. Последней в тяжелом состоянии госпитализирована женщина с инфарктом и гепатитом. В нее также диагностировали коронавирус. Также COVID-19 подтверждена еще у двух пациентов отделения, один — с подозрением.

В ОГА сообщается, что в реанимации Кицманской центральной районной больнице есть один пациент с подозрением на COVID-19. Его перевели из инфекционного отделения из-за пневмонии и низкого насыщения организма кислородом.

“В Сторожинецкой центральной районной больницы два человека с подозрением на коронавирус находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ. Еще 8 человек находятся в инфекционном отделении на кислородной поддержке”, — говорится в сообщении.

Кроме того, пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкого центральной районной больницы. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус.

В ОГА отмечается, что в Хотинской центральной районной больнице находится одна пациентка на кислородной поддержке с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Как повидомлося, в Украине 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки приблизился к 400 случаям, одному из самых высоких значений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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