На Буковині горить національний парк, площа пожежі становить 7 га - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У селищі Підзахаричі Вижницького району Чернівецької області виникло загоряння лісової підстилки на території національного природного парку на площі близько 7 га. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.
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"Станом на 12:30 площа пожежі на території національного природного парку поблизу с. Підзахаричі Вижницького району становить 7 га. Працівниками природного парку створено мінералізовані смуги", - йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що загрози населеним пунктам немає, ситуація контрольована. Пожежу ліквідовують понад 45 рятувальників, залучено майже 10 одиниць техніки.
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