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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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На Буковине горит национальный парк, площадь пожара составляет 7 га - ГСЧС

Киев • УНН

 • 31295 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В поселке Подзахаричи Вижницкого района Черновицкой области возникло возгорание лесной подстилки на территории национального природного парка на площади около 7 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

На Буковине горит национальный парк, площадь пожара составляет 7 га - ГСЧС

Цитата

"По состоянию на 12:30 площадь пожара на территории национального природного парка вблизи с. Подзахаричи Вижницкого района составляет 7 га. Работниками природного парка созданы минерализованные полосы", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, ситуация контролируемая. Пожар ликвидируют более 45 спасателей, привлечено почти 10 единиц техники.

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