На Буковине горит национальный парк, площадь пожара составляет 7 га - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В поселке Подзахаричи Вижницкого района Черновицкой области возникло возгорание лесной подстилки на территории национального природного парка на площади около 7 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.
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"По состоянию на 12:30 площадь пожара на территории национального природного парка вблизи с. Подзахаричи Вижницкого района составляет 7 га. Работниками природного парка созданы минерализованные полосы", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, ситуация контролируемая. Пожар ликвидируют более 45 спасателей, привлечено почти 10 единиц техники.
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