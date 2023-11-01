На будівлях Парижу масово з'являються зірки Давида
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Невідомі у столиці Франції в ніч на вівторок намалювали близько 60 зірок Давида на стінах будівель. Такі символи використовували раніше нацисти, аби позначати будинки євреїв. Про це інформує УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
У ніч з 30 на 31 жовтня у 14-му окрузі Парижа на стінах багатьох житлових будинків і банків з’явилися зірки Давида. Загалом їх зафіксовано близько 60.
Французька почала розслідування за фактом завдання шкоди майну, з обтяжувальними обставинами зв’язку із дискримінацією за расою, етнічним походженням чи релігією.
Réveil de la honte ce matin dans @paris 14e.
Ceci n’est pas un tag. C’est une insulte à l’histoire, insulte à la démocratie, insulte à la République. Hier, le maire de @villesaintouen @karim_bouamrane condamnait les mêmes actes odieux dans ville. Paris doit se réveiller, vite. pic.twitter.com/VEMB2FtYc5
Уряд Парижу назвав інцидент обурливим і неприйнятним та відсилкою до подій перед і під час Другої світової війни.
Нагадаємо
У Берліні, столиця Німеччини, на деяких будинках почали з'являтися намальовані зірки Давида. Цей символ у 1930-х роках використовували нацисти, коли позначали єврейські крамниці.