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Так нацисти позначали єврейські крамниці: У Берліні на будинках почали з'являтись зірки Давида

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Берліні, столиця Німеччини, на деяких будинках почали з'являтися намальовані зірки Давида. Цей символ у 1930-х роках використовували нацисти, коли позначали єврейські крамниці. Про це пише Bild, передає УНН.

Так нацисти позначали єврейські крамниці: У Берліні на будинках почали з'являтись зірки Давида

Деталі 

Зазначається, що повідомлення у поліцію почали надходити з 13 жовтня. 

Вранці у суботу на вулиці Топштрассе місцеві виявили зірку Давида на стіні будинку.

А на Боссештрассе таку ж зірку Давида намалювали на дверях будинку. 

Також ввечері ще одна зірка Давида було виявлена на мобільному туалеті на вулиці Бедекерштрассе.

Як стало відомо виданню, перший малюнок з’явився на під'їзді багатоквартирного будинку в Пренцлауер-Берзі. Тоді місцева мешканка викликала поліцію.

Наразі поліція проводить розслідування за фактом розпалювання ворожнечі та пошкодження майна.

Доповнення

Раніше уряд Німеччини посив захист єврейських установ на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Також німецькі чиновники розкритикували численні демонстрації у Берліні, учасники яких підтримувати терористичне угрупування ХАМАС. У відповідь на що канцлер Німеччини Олаф Шольц заборонив підтримку ХАМАСу у країні. 

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