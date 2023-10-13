Голова МЗС Німеччини відправилася до Ізраїлю

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"Ізраїлю довелося пережити варварський терор. Цей терор ні в якому разі не може бути виправданий. Ізраїль має повне право захищатися в межах міжнародного права. Німеччина непохитно стоїть на боці Ізраїлю. Ось чому я сьогодні їду до Ізраїлю", - написала Бербок.

"ХАМАС намагається підпалити цілий регіон – хоче пожежі, де донедавна також робилися обережні кроки до нормалізації (ситуації). Зараз важливо не дати іншим регіональним гравцям підлити олії у вогонь", - вказала при цьому голова МЗС ФРН.

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