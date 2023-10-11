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Зеленський закликав світових лідерів відвідати Ізраїль заради підтримки людей, що потерпають від терору

Зеленський закликав світових лідерів відвідати Ізраїль заради підтримки людей, що потерпають від терору

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн світу відвідати Ізраїль та підтримати людей, які постраждали від терористичних атак. Про це він сказав, перебуваючи у Брюсселі на зустрічах у штаб-квартирі НАТО, пише УНН.

Цитата

«Я пам’ятаю перші дні повномасштабної війни. Це почалося з терористичних ударів з боку Білорусі, потім пішла російська армія. Це була найбільша трагедія для нас. Так багато загиблих людей, так багато смертей. І було дуже важливо не залишитися наодинці. Це може допомогти врятувати твою націю, людей, врятувати життя. Тому мої рекомендації лідерам – поїхати до Ізраїлю й підтримати людей. Я не кажу зараз про жодні інституції. Просто підтримати людей, які постраждали від терористичних атак, які гинуть», – наголосив Глава держави.

Деталі

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час зустрічей порушував питання щодо посилення української ППО, надання далекобійної зброї та артилерії.

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