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"Рамштайн-16": Зеленський закликав продовжувати тиснути на росію та надати Україні системи ППО великого радіуса дії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Одним з найсерйозніших викликів перед Україною стане проходження цього зимового періоду, і допомогти у цьому можуть додаткові системи протиповітряної оборони від союзників. Про це під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» сказав Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ці майже 600 днів повномасштабної війни показали три важливі речі. Перша - путіну не дасться Україна. Друга – росія не може дозволити собі гонку озброєнь. Третя – демократія може перемогти цю битву. Зараз не час поневолення держав. А всі знають, що амбіції москви ніколи не були обмежені Україною. Тепер ми всі хочемо, щоб ці амбіції були знешкоджені в Україні найближчим часом», - сказав Президент.

Він зазначив, що для прискорення завершення цієї війни необхідні можливості для захисту суверенної території України та гарантії безпеки після завершення війни.

Зеленський наголосив, що наразі на росію треба продовжувати тиснути на полі бою, щоб не виникла пауза в бойових діях, якою росія може скористатися для відновлення.

«росія втратила ініціативу, і ми продовжуємо тиск на неї, саме наші військовослужбовці визначають хід подій. росія не може своїми силами вести цю війну, їй потрібен Іран та Північна Корея», - сказав він.

Глава держави закликав посилювати тиск та наголосив, що одним з найважчих викликів перед Україною стане пройти наступну зиму, оскільки росія знову може атакувати енергетичну інфраструктуру, і тому Україна потребує посилення ППО.

«При цьому саме протиповітряна оборона стане відповіддю на питання про те, коли завершиться ця війна, і чи завершиться вона справедливо для України. Переконаний, так і буде. Захист неба – це гарантія того, що у містах буде нормальне життя, що відновиться економіка. ППО великого радіуса дії можуть забезпечити функціонування коридорів у Чорному морі і регіоні Дунаю. Також це означатиме, що російські літаки не зможуть досягнути українських кордонів. Це стане перемогою України і провалом ключової стратегії росії – стратегії терору» - сказав Зеленський.

Він додав, що коли це станеться, мільйони українців зможуть повернутися з-за кордону, де найшли тимчасовий прихисток.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Рамштайн-16": у Брюсселі стартувала зустріч за участю Зеленського

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